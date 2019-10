NRW-SPD beschwört Einigkeit um jeden Preis

Keine einfache Perspektive: Die beiden Teams, die von den Parteigenossen immerhin mit fast gleich vielen Stimmen gewählt wurden, sind in ihren jeweiligen Zielen und Haltungen so unterschiedlich, dass eine geschlossene Position der SPD in Zukunft schwer vorstellbar ist.

Allein schon bei der Frage nach dem Verbleib der SPD in der GroKo. Im WDR2-Interview hatte Spitzenkandidat Walter-Borjans am Dienstagmorgen (29.10.2019) noch deutlich gemacht, dass für ihn ein Ausstieg durchaus die bessere Lösung sein könnte.

Unterschiedlichste Lager in der SPD

Bleibe die SPD in der GroKo, laufe sie Gefahr, in die Bedeutlungslosigkeit zu fallen: "Ich sehe wenig Chancen, dass eine Fortsetzung unser Profil erkennbar werden lässt." Sein Konkurrent Olaf Scholz dagegen will die SPD auf jeden Fall weiter in Regierungsverantwortung sehen.