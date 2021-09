Wie die Pandemie einen "Stau an Nichtschwimmern" produziert hat

Zamiara war am Dienstag zusammen mit anderen Experten im Landtag und hat über die Probleme berichtet. Anlass der Anhörung war ein Antrag der SPD und einer der AfD zum Thema.

Weniger Schwimmbäder nutzbar

Doch was muss nun getan werden? Einigkeit herrscht darüber, dass es mehr Schwimmstunden und Kurse braucht. Doch das sagt sich so leicht. " Diese sind limitiert durch die Anzahl vorhandener Ausbilder und der zur Verfügung stehenden Wasserfläche ", heißt es vom Schwimmverband NRW. In den vergangenen 20 Jahren seien über 40 Prozent der Bäder, in denen auch Schwimmausbildung möglich ist, verschwunden. Denn: Ein neues Spaßbad mit Rutschen und Wellengang hilft nicht.

Video starten, abbrechen mit Escape Immer mehr Bäder schließen - Schulschwimmen leidet. Sportschau. . 04:49 Min. . Verfügbar bis 16.08.2022. Das Erste.

Geld für Sanierung und laufenden Betrieb

" Dieses Problem wird sich nicht kurzfristig lösen lassen ", sagt DLRG-Mann Zamiara. " Das ist so gravierend und nicht neu, sondern schon alt, dass es nicht mal eben zu lösen ist ." Es brauche ein Programm zur Sanierungen und Neubau von Bädern - aber auch, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Oftmals sei das für Kommunen das größte Problem. Hinzu komme: Es brauche mehr Menschen, die auch Schwimmunterricht geben können.