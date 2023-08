Zentralstelle für Umweltkriminalität soll in Dortmund starten

Umweltkriminalität - das bedeutet beispielsweise weltweiter illegaler Handel mit Müll. Oder tierquälerische Massenhaltung von Schweinen. Oder Kerosin, das aus der defekten Leitung einer Raffinerie ins Grundwasser gelangt. Eine neue "Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität in NRW" - kurz ZeUK - soll solche Fälle demnächst professionell untersuchen und ahnden.

Die ZeUK werde als Sonderabteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund " noch in diesem Jahr " eingerichtet - das gab NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) am Mittwoch in einer Sitzung des Rechtsausschusses im Landtag bekannt.