Schwarzbuch: Wo in NRW Steuergelder verschwendet werden

Corona-Pandemie, teure Brücken, endlose Opern-Sanierung und riskante Anlagen von Kommunen: Der Bund der Steuerzahler hat erneut Beispiele zusammengetragen, wo seiner Ansicht nach Steuergelder verschwendet wurden. In dem am Dienstag in Düsseldorf vorgestellten Schwarzbuch sind auch zehn Fälle aus Nordrhein-Westfalen.

Analog-digital "Ping-Pong" mit dem Impfpass

Impfnachweis auf dem Smartphone

Süffisant beschreibt das Schwarzbuch die digitale Realität im Jahr 2021: "Ärzte und Apotheker tippen millionenfach Daten aus gelben Impfbüchern ab, um ein digitales Zertifikat zu erzeugen, dass sie anschließend ausdrucken, sorgfältig falten und Bürgern übergeben, die es schließlich mit ihrem Smartphone scannen, um mittels App und QR-Code ihren Corona-Impfschutz nachweisen zu können." Dieses analog-digital Ping-Pong-Spiel haben Millionen Geimpfte mitspielen müssen, auch in NRW .

Denn der digitale Corona-Impfpass wurde ein halbes Jahr zu spät eingeführt - als schon rund 60 Millionen Impfdosen verabreicht worden sind, rechnet der Bund der Steuerzahler vor. Die Gesamtkosten für diesen Verzug kann der Verein jedoch nicht benennen, er ist auf Daten aus dem Bundesgesundheitsministerium angewiesen. Das habe mitteilen lassen, die Kosten könne man erst beziffern, wenn alle Abrechnungsdaten vorliegen. Sicher ist aber, dass Apotheken und Ärzte zunächst 18, später 6 Euro pro Zertifikat erhielten.