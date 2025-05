Innenminister Reul wies solche Vorwürfe zurück: Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz habe "das schon lange im Blick" . Man setze bereits auf konkrete Maßnahmen. So seien die Festnahmen in Köln, Konstanz und der Schweiz schließlich auf die gute Arbeit des Landesverfassungsschutzes in NRW zurückzuführen.

Reul: "Keine Gesamttheorie"

Die Sicherheitsbehörden in NRW verfügten über "einen Besteckkasten" , an dem viel gearbeitet worden sei. So gebe es im LKA spezielle Ansprechpartner für Spionage. Sie hätte dazu beigetragen, " diese Typen zu erwischen". Zusätzliche Experten für Cybercrime tauschten sich regelmäßig aus. Die Drohnenabwehr der NRW Polizei sei die beste in Deutschland.