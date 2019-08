Für rund 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche in NRW geht am Mittwoch und Donnerstag (28./29.08.2019) das neue Schuljahr los. Fast alle Gymnasien in NRW kehren zum Abitur nach neun Jahren zurück. Für mehr als 158.000 Kinder ist es der erste Schultag überhaupt. Manche Bezirksregierungen in NRW geben Eltern sogar Tipps, wie dieser Tag am besten gelingt.