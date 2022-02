Gebauer in der Kritik: ungelöste Probleme beim Lehrermangel

Die Bildungspolitik wird im Wahlkampf zur Landtagswahl am 15. Mai eine zentrale Rolle spielen - das zeichnet sich jetzt schon ab: Am Mittwoch war im Landtag die Temperatur in einer von SPD und Grünen beantragten Aktuellen Stunde dazu sehr hitzig. Die Argumente schlugen mitunter weite historische Bogen, die Debatte war voller gegenseitiger Schuldzuweisungen.

Die Debatte im Landtag drehte sich im Kern um diese drei Punkte:

Wer hat den Lehrermangel zu verantworten?

Bei Problemen, die über viele Jahre aufgewachsen sind, ist es immer schwer, die exakte politische Verantwortung zu verorten. Insbesondere in einem Bundesland, in dem es in den letzten 17 Jahren drei Regierungswechsel gegeben hat. Entsprechend war das Schuldzuweisungs-Ping-Pong zwischen den Regierungsfraktionen von CDU und FDP Richtung SPD und Grünen, die zuvor regierten und umgekehrt.

Fakt ist, dass die Ausbildung einer Lehrkraft sieben Jahre dauert. Die Ernte neu geschaffener Studienplätze wird frühestens in der nächsten Legislaturperiode eingefahren. Fakt ist auch, dass trotz der neu geschaffenen Stellen im Schulwesen - Gebauer spricht von knapp 10.000 zusätzlichen Lehrerstellen - zurzeit in NRW laut Schulministerium rund drei Prozent der knapp 160.000 Lehrerstellen in NRW nicht besetzt sind, das sind rund 5.000 Stellen. SPD und Grüne rechnen mit einer Lücke im gesamten Schulwesen von 8.000 unbesetzten Stellen.

Fakt ist auch: Lehrkräfte-Mangel ist keine Erfindung nordrhein-westfälischer Prägung, sondern auch andere Bundesländer leiden darunter und buhlen um die Fachkräfte.