Start ins neue Schuljahr mit Maske im Unterricht

NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) hat am Freitag in Düsseldorf einen Ausblick auf das neue Schuljahr gegeben. " Wichtigste Botschaft" für sie: "Wir starten in das neue Schuljahr 2021/22 genauso wie wir das aktuelle Schuljahr nächste Woche verabschieden werden."

Das heißt konkret, " volle Präsenz, der Unterricht wird im vollen Umfang erteilt, alle Fächer finden statt. " Auch die Tests und deren Häufigkeit - also zweimal pro Woche - werden beibehalten. In den Grundschulen mit den Lollitests, an den weiterführenden Schulen mit Antigen-Selbsttests für die Nase.

Masken mindestens die ersten zwei Wochen

" Wir starten in das Schuljahr mit Tagen der Vorsicht ", sagte die Ministerin. Darum werde es im Unterricht weiterhin eine Maskenpflicht geben, und zwar mindestens die ersten beiden Wochen. Bis dahin werde man sicher wissen, ob die Reiserückkehrer die Infektionszahlen nach oben treiben. Oder ob man gegebenenfalls auf die Maske verzichten könne. Denn die Maske sei eine Belastung für die Schülerinnen und Schüler sowie ein Eingriff in ihre Freiheitsrechte.