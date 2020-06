Schulministerin: Coronakrise nicht zur Bildungskrise machen

Dennoch zeigt sich Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) zuversichtlich, dass nach den Sommerferien der Unterricht an allen Schulen "so normal, wie möglich" wieder starten kann. Das sagte sie am Dienstag (23.06.2020) in einem Pressestatement. Unterrichtet werde dann in festen Klassenverbänden und Lerngruppen, ohne Abstandsregeln. Lehrer seien dazu verpflichtet, alle Teilnehmer regelmäßig zu dokumentieren. Auf den Fluren und Pausenhöfen dagegen soll ein Mundschutzgebot gelten.

"Wachsam bleiben"

Gleichzeitig solle das "Lernen auf Distanz" aber eine "sichere Maßnahme" bleiben. Im Verlauf der Woche wolle sie genaueere Pläne dazu bekannt geben, kündigte Gebauer an. Die erneuten Corona-Einschränkungen in Gütersloh hätten gezeigt, dass die Pandemie Realität bleibe. Man müsse "wachsam sein", aber "verhindern, dass die Coronakrise zur Bildungskrise wird".