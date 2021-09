In NRW-Schulen muss jetzt nur das infizierte Kind in Quarantäne

In einer Schulmail, also einer Information aus dem Schulministerium an alle Schulen in NRW , legt das Ministerium eine neue Quarantäne-Regelung fest. Künftig muss nur noch die mit dem Corona-Virus infizierte Person in Quarantäne und nicht mehr, wie bislang, auch die unmittelbaren Sitznachbarinnen. Eine Dokumentation der Kontakte in der Schule muss nicht mehr erfolgen.

Sollten dennoch Quarantänen für Nicht-Infizierte angeordnet werden, etwa weil nicht alle Hygienemaßnahmen eingehalten oder weil nicht ausreichend gelüftet wurde, dann können diese sich ihre Isolation nach fünf Tagen mittels negativem PCR -Test beenden.