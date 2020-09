NRW will Distanzlernen bald benoten lassen

SPD und Grüne hatte ihn seit Wochen gefordert, nun findet er statt: Der sogenannte Schulgipfel. Allerdings nicht in NRW, wo die beiden Oppositionsparteien im Landtag ihn haben wollten. Vielmehr hat Bundeskanzlerin Merkel für Montagabend die 16 Schulministerinnen und -minister nach Berlin geladen.

Um Digitalisierung und Hygieneregeln soll es vor allem gehen. Beides Themen, zu denen NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) in den vergangenen Monaten immer wieder heftig kritisiert worden ist.

Die Coronakrise hatte in NRW deutlich gemacht, wie weit entfernt viele Schulen in ihrer Ausstattung noch von einer "Digitalisierung" sind. Während der Zeit der kompletten Schließungen war an einigen Schulen in NRW das Lernen praktisch völlig ausgefallen - wegen fehlender Infrastruktur.

Nur fünf von 20 Kindern haben Internet zuhause

Wie zum Beispiel an der Gemeinschaftshauptschule in Köln-Bilderstöckchen. Dort hatte eine interne Umfrage ergeben, dass in einer 9. Klasse von 20 Kindern zuhause lediglich drei über einen Computer verfügten, gerade mal fünf hatten Internet. Während des Lockdowns sei so praktisch kein Lernen möglich gewesen, berichtet eine Lehrerin.

Doch im WDR-Interview auf dem Weg zum Schulgipfel in Berlin zeigte sie sich Schulministerin Gebauer optimistisch: Bezüglich der digitalen Ausstattung sei NRW "beim pädagogisch-didaktischen Teil gut vorbereitet", erklärte sie. Rund 350.000 Laptops will die Landesregierung zeitnah an Schüler verteilen.