Diskussion über gesundes Schulessen im Landtag

Frisch Kochen ist nicht die beste Wahl

Die SPD -Fraktion plädiert dabei für das System der Frischküche. Das lehnen die meisten Experten und die Verbraucherzentrale allerdings ab, da die frische Zubereitung von Speisen hohe Anforderungen an Personal, Hygiene und Ausstattung in den Küchen vor Ort stellt.

Besser sei ein Kühlkostsystem wie "Cook&Chill": Dabei wird das Essen kurz nach der Zubereitung stark heruntergekühlt, dann zur Schule oder Kita gebracht und dort erwärmt, kurz bevor es serviert wird. Die Stadt Düsseldorf will ihre Schulen künftig mit entsprechenden Küchen für dieses System ausstatten.

Wer übernimmt die Kosten?

Die SPD-Fraktion fordert außerdem eine kostenlose warme Mahlzeit pro Tag für jedes Kind, da nicht alle Familien sich die Kosten von durchschnittlich 3,50 Euro pro Mahlzeit leisten können. Doch auch die Kommunen und Träger können diese Kosten nicht alleine übernehmen. " In den städtischen Düsseldorfer Schulen würden Kosten von 15 Millionen Euro jährlich anfallen ", so die Stadt Düsseldorf.

Weitere Folgen von kostenlosen Schulessen zeigen die Erfahrungen in Berlin: Das Land übernimmt seit dem laufenden Schuljahr die Kosten für das Schulessen der 1. bis 6. Klassen, was zu einer deutlichen Zunahme der Essensteilnehmer um fast 60 Prozent führte. In einigen Schulen gab es dadurch bereits Probleme mit räumlichen und personellen Ressourcen.

Stand: 05.02.2020, 11:18