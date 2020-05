Digitalisierung an NRW-Schulen: "Es dauert unendlich lange"

Lehrer oft auch nicht ausgestattet

Nicht nur tausende Schüler, die zuhause lernen müssen, hängen derzeit in der Luft. Auch die Eltern kämpfen mit dem Offline-Status ihrer Schulkinder. Zwar gibt es Hausaufgaben zur Not per Email - die nötige Kommunikation mit den Lehrern sei aber oft schwierig, sagt Andrea Heck, Mutter einer Tochter, die nächstes Jahr Abitur macht.

Als Vorsitzende des Elternvereins NRW hat die Düsseldorferin eine Umfrage zum Homeschooling gestartet: Demnach haben gut 58 Prozent der befragten Eltern in den letzten Wochen kein Feedback auf ihre Rückfragen von den Lehrern erhalten.

Digitale Lernplattformen, über die Inhalte bereitgestellt werden , aber Schüler auch Rückfragen an die Lehrer stellen können, nutzen längst nicht alle Schulen. Nach einer Untersuchung der Erziehungswissenschaftlerin Birgit Eickelmann von der Uni Paderborn kommunizieren noch 80 Prozent der Lehrkräfte per E-Mail mit ihren Schülern.

NRW hinkt hinterher

Einige Bundesländer arbeiteten schon seit 20 bis 30 Jahre am Thema "Digitale Schule", sagt Eickelmann. Andere hätten zumindest in den letzten zwei, drei Jahren "Druck gemacht" und Entwicklungen in Gang gesetzt. " Da gehört NRW im Moment noch nicht dazu."

Baden-Württemberg beispielsweise baue seit Jahren eine einheitliche Lernplattform auf. In der Corona-Krise wurden nach Angaben des Kultusministeriums in Stuttgart für 1,3 Millionen Euro zusätzliche Serverkapazitäten gekauft. Und um die Schüler leichter zu erreichen, steht seit Ende April allen Lehrern kostenfrei ein Messenger-Dienst zur Verfügung.

VBE-NRW--Landeschef Behlau sagt: Wenn die Landesregierung NRW, wie vielfach beschworen, zum " Land des Aufstiegs durch Bildung " machen wolle, ginge das nicht mit fehlender Ausstattung. Doch statt konkreter Maßnahmen hat Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) ein "Impulspapier" für Schulen erstellen lassen: Didaktische Hinweise sollen Lehrkräften Tipps für das Lernen auf Distanz geben.

