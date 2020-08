Mehr als 5.900 NRW-Schüler in Quarantäne

In NRW sind kurz nach Beginn des Schuljahres vergangene Woche vier Schulen vollständig und weitere 31 teilweise wegen Corona-Infektionen geschlossen worden. Innerhalb der ersten drei Tage im neuen Schuljahr kamen 351 Lehrkräfte und 5.914 Schüler in Quarantäne, teilte das Schulministerium am Mittwoch mit.