Änderungen bei Realschulen geplant

Anlass ist ein Antrag von CDU und FDP , der am Mittwoch (13.06.2018) im Landtag verabschiedet werden soll. Demnach soll das Land an Realschulen einen kompletten Bildungsgang für Hauptschüler schaffen - von der 5. Klasse bis zum Hauptschulabschluss.

Hintergrund ist, dass viele Hauptschulen schließen, weil die Eltern ihre Kinder an anderen Schulen anmelden. In NRW laufen in den nächsten Jahren 223 Hauptschulen aus. Um das Angebot gerade in kleineren Gemeinden zu sichern, sollen Realschulen die Möglichkeit bekommen, den Hauptschul-Bildungsgang anzubieten, heißt es in dem Antrag von CDU und FDP.