Kommentar: Schulen schließen - und Büros bleiben voll?

Daniela Junghans, WDR Landespolitik

Mal angenommen, dem ist so – dann stellt sich für mich allerdings eine ganz andere Frage: wieso müssen Schulen schließen, während in den Büros vieler Unternehmen weiter gearbeitet wird – im Großraum statt im Homeoffice? Ähnlich voll ist es oft auch in Produktionshallen oder beispielsweise Handwerksbetrieben.

Welche Toten sind teurer?

Warum ist es okay, die Schulen für Wochen zu schließen, zu einem hohen Preis? Aber nicht möglich, auch die Wirtschaft mal für zwei, drei Wochen komplett runterzufahren? Weil es sonst teuer würde, lautet ein oft genanntes Gegenargument. Weil eine laufende Wirtschaft das wichtigste ist in unserer Gesellschaft. Heißt das – überspitzt formuliert - Corona-Tote für die Wirtschaft sind okay, für die Bildung aber nicht?

Um es deutlich zu sagen: Wenn die Lage so schlimm ist, dass Schulen in den Fernunterricht gehen müssen –dann sollten auch Unternehmen ins Homeoffice wechseln oder mal ein paar Wochen ganz Pause machen. Das wäre nicht nur gerecht, man würde es auch deutlich an sinkenden Infektionszahlen sehen.