Hass auf Minderheiten auch in der Schule

Menschen mit Migrationshintergrund sind laut Konfliktexperte Andreas Zick, der an der Fachtagung in Düsseldorf teilnimmt, besonders gefährdet, Opfer körperlicher Gewalt zu werden. " Der Hass in der Gesellschaft, vor allem auf Minderheiten, bahnt sich seinen Weg in den Schulen ", sagt der Professor für Sozialisation und Konfliktforschung an der Universität Bielefeld.