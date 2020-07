NRW-Schulen: Ferienangebot stockt - und Digitalpakt auch

Vom Schulministerium gab es am Montag zunächst keine Stellungnahme. Das Förderprogramm der NRW-Landesregierung sieht vor, dass Schüler der ersten bis zur achten Klasse an 15 Werktagen täglich sechs Stunden Ferienangebote erhalten, die das sprachliche, motorische und soziale Lernen fördern.

Gewerkschaft: Zu spät

Auch in den Ferien sollen Schüler betreut werden

Die Lehrergewerkschaft GEW kritisierte, das Programm komme zu spät. " Bewährte Angebote, die sonst in den Ferien laufen, sind ja schon recht früh abgesagt worden. In der Kürze der Zeit konnten sie nicht wieder organisiert und beworben werden ", sagte ein Sprecher auf Anfrage. Für Schüler und Schülerinnen hätte das Angebot " sicher was gebracht, wenngleich nicht alle Defizite der letzten Wochen kompensiert worden wären ".

Die SPD attestierte Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) ein " andauerndes Auf-Sicht-Fahren ". Die Schülerinnen und Schüler seien die Leidtragenden, sagte SPD-Fraktionsvize Jochen Ott. " Um für sie das Beste aus dieser mangelhaften Situation zu machen, müssen die zugesagten Mittel nun im System bleiben und zumindest mittelfristig für Kinder mit besonderen Bedarfen ausgegeben werden."

Auch der "Digitalpakt" stockt

Und das NRW -Schulministerium hat noch ein weiteres Problem. Die Mittel des Digitalpakts der Bundesregierung - mittelfristig unter anderem auch für die Anschaffung von Digitalgeräten für Lehrer - werden in NRW bislang nur sehr zögerlich von den Kommunen als Schulträger abgerufen. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen im Landtag hervor.

NRW Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP)

Von den Mitteln des Digitalpakts entfallen demnach auf NRW über eine Milliarden Euro. Davon seien bislang nur rund acht Prozent beantragt (87,4 Millionen Euro), etwa 3,6 Prozent bewilligt (38,4 Millionen Euro) und gerade einmal 0,04 Prozent (404.199 Euro) innerhalb von neun Monaten tatsächlich geflossen.