Nach den Ferien: Wie geht es in den Schulen weiter?

Brandenburg in voller Präsenz

In Brandenburg etwa ist der Schulbetrieb in Präsenz gestartet, obwohl dort sowohl die Lehrer-Gewerkschaft GEW als auch der Landeselternrat die Rückkehr zum Wechselunterricht gefordert hatten. Schüler müssen nun dreimal wöchentlich einen negativen Corona-Schnelltest nachweisen, für das Lehrpersonal gilt die 3-G-Regel.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen und Rheinland-Pfalz hat die Schule am Montag begonnen. Bundeseinheiltiche Regeln gibt es bislang nicht. Auf einer Sondersitzung am kommenden Mittwoch (05.01.2022) will die Kultusministerkonferenz darüber beraten.

Wüst: " Kinder haben genug gelitten"