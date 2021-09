Schulministerin will Quarantäne nur für Infizierte

In NRW gibt es seit Start des neues Schuljahres Verwirrung und Unmut über die geltenden Regeln. Das Ministerium hatte darum gebeten, im Regelfall nur die Sitznachbarn von infizierten Schülern für 14 Tage nach Hause zu schicken. Gesundheitsämter haben aber oft anders entschieden und ganze Klassen in Quarantäne geschickt.

Rund 30.000 NRW-Schüler sind derzeit in Quarantäne - über 6.000 Kinder haben sich infiziert. Die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen sei "kein Anlass zur Aufregung" , so Gebauer, aber Anlass für eine "entschlossene Präventionspolitik" . Sie verwies auf die Hygienemaßnahmen an den Schulen.

Die Inzidenz in der Altersgruppe der Schulkinder ist in NRW weiterhin mit Abstand am höchsten und erreicht Werte teilweise weit über 300.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP)

Die Schutzmaßnahmen der Landesregierung seien wirksam, betonte die Ministerin. Man wolle den Präsenzunterricht unabhängig von Inzidenzzahlen aufrechterhalten und Unterrichtsausfall möglichst verhindern. Zudem betonte Gebauer, dass das Land die Kommunen beim Kauf von Luftfiltern fiinanziell unterstütze.

Werden nicht alle Fälle gemeldet?

SPD -Fraktionsvize Jochen Ott zweifelte an, ob die Zahl 30.000 überhaupt stimmt. Die Bezirksregierung Düsseldorf habe nämlich an Kommunen geschrieben, dass keine Einzelfälle mehr gemeldet werden sollen, sondern nur ganze Klassen in Quarantäne. Gebauer sagte, sie kenne ein solches Schreiben nicht.

Die Lage an den Schulen und die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen sind am Donnerstag auch Thema einer Sondersitzung des Landtags. Die SPD fordert dabei Auskunft von Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ), wie die Landesregierung eine Durchseuchung verhindern will.

Die SPD warnt vor den Folgen von Long Covid und will bei Corona-Fällen eine Fünf-Tage-Quarantäne für ganze Schulklassen mit Option auf Freitestung. Die Grünen werfen der Regierung vor, die Realität durch die Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Virus an den Schulen zu ignorieren.

Stand: 01.09.2021, 10:43