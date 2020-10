Klassen sollen weiterhin nicht verkleinert werden

Die Schulministerin erteilte geteilten Klassen am Montag auf WDR-Anfrage erneut eine Absage. Ein Schichtsystem bedeute, dass immer "ein Teil der Klasse keinen Unterricht bekommt und zu Hause bleibt", zusätzliche Räume und zusätzliches Personal gebe es nicht, so Gebauer. Ein Schichtmodell sei vor diesem Hintergrund "uneralistisch", hieß es aus dem Ministerium.

Opposition fordert Einsatz von Pensionären und Studenten

Das sieht die Opposition anders: Felix Banaszak, der NRW-Landesvorsitzende der Grünen, forderte eine Reaktivierung von pensionierten Lehrern und den Einsatz von Lehramtsstudenten. Auch Thomas Kutschaty, der Fraktionsvorsitzende der SPD, sprach von einem Einsatz Studierender oder von Referendaren.

Ein drittes denkbares Szenario, um kleinere Klassengrößen zu ermöglichen, ist ein tageweise abwechselnder Betrieb. Hierbei würden die Schülerinnen und Schüler nur jeden zweiten Tag in die Schule gehen. Es gäbe keinen größeren Raumbedarf und auch mehr Lehrkräfte wären nicht nötig. Wer zu Hause bleibt, bekommt ausführliche Hausaufgaben. Es wäre eine Art "Homeschooling light" - und würde die entsprechenden Nachteile mit sich bringen: Eltern müssten jeden zweiten Tag eine Betreuung zu Hause organisieren oder gleich selbst zu Hause bleiben, um sich um die Kinder zu kümmern.

Das Schulministerium bekräftigte aber gegenüber dem WDR, dass es Unterrichtsausfall verhindern will und " dass der Unterricht in Präsenzform den Regelfall darstellt ". So bleibt unterm Strich, dass es die Landesregierung mit Maskenpflicht für die Älteren und Stoßlüften durch den Winter schaffen will.

Zeitversetzte Anreise möglich

Und mit einer zeitversetzten Anreise für die Schülerinnen und Schüler: Die Landesregierung lässt es den Schulträgern offen, den Beginn des Unterrichts zwischen 07.30 und 08.30 Uhr flexibel zu gestalten. So können Klassen der gleichen Schule zu unterschiedlichen Zeiten anfangen. Dadurch gibt es weniger Gedränge in Bussen und Bahnen und auf den Gängen der Schule. Mehrere Schulen z. B. in Herne oder Neuss gingen schon am Montag so vor. Auch bei der Organisation zusätzlicher Schulbusse will die Landesregierung helfen.