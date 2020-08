Maskenpflicht endet: Wo ist Plan B für die Schulen in NRW?

Viele Lehrer sind verunsichert.

Schulleiter Bruno von Berg vom Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst ist zumindest überrascht. Er hätte sich vorstellen können, dass die Maskenpflicht verlängert wird.

An seiner Schule gab es zwei Coronafälle. Nur einige Schüler mussten in Quarantäne, die Schule wurde nicht geschlossen. Das führt der Schulleiter auf das Maskentragen im Unterricht zurück. Das habe für eine gewisse Sicherheit gesorgt, so von Berg.