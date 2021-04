Schulen in NRW: Ab nächste Woche Wechselunterricht für alle

Nach den Osterferien war die " Woche der Vorsicht " in den meisten Schulen in NRW . Das hieß: Distanzunterricht. Ab kommenden Montag sollen alle Schülerinnen und Schüler wieder in die Klassenzimmer zurück - allerdings im Wechselunterricht und bei lokalem Inzidenzwert unter 200. Damit gehe man in NRW weiter " den Weg den Vorsicht ", sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Lediglich für die Abschlussklassen gelte weiter voller Präsenzunterricht - aber auch hier sei das Wechselmodell möglich.

Gebauer wies darauf hin, dass das bald bundesweit in Kraft tretende Infektionsschutzgesetz vollen Präsenzunterricht bis zur 200-er Inzidenz in einer Großstadt oder einem Landkreis vorsehe. Diese Option wolle man in NRW " nicht voll ausschöpfen" . Wechselunterricht in kleinen Lerngruppen dagegen halte sie für " verantwortbar ". Höheres Infektionsgeschehen bedeute weniger Präsenzunterricht, niedrigeres Infektionsgeschehen dagegen mehr Präsenzunterricht. Diese Regelung solle jetzt " für eine längere Zeit gelten ".