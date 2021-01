Wann öffnen die Schulen in NRW wieder?

Seine Fraktion hat deshalb Sofortmaßnahmen erarbeitet, die am Mittwoch im Landtag beraten werden sollen. Darin fordert die SPD unter anderem Hilfen für Schüler im Distanzunterricht etwa in Form von kostenlosen SIM -Karten. Schüler sollen zudem bei Bedarf Lernräume in der Schule nutzen können, Eltern sollen durch flexibleres Kinderkrankengeld entlastet werden.

Opposition erwartet Antworten im Landtag

Auch die Grünen erwarten von Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) im Landtag nun klare Konzepte für die kommenden Wochen. "Die Verweigerungshaltung der Schulministerin geht so nicht mehr" , kritisiert Fraktionsvorsitzende Josefine Paul. Ihre Fraktion fordert unter anderem einen Stufenplan auf der Basis der RKI -Empfehlungen für Präsenz- und Wechselunterricht bei unterschiedlichen Infektionszahlen. Die Schulen bräuchten jetzt vernünftige Vorgaben, mehr Räume und Personal und etwa kleine, stabile Lerngruppen für die Schüler, so Paul. Aber sie vermutet auch: "Es wird im Februar keine vollständige Rückkehr in den Präsenzunterricht geben können."

AfD will Schulen ab Februar komplett öffnen