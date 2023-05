Opposition fordert mehr Tempo bei Reform der Schulfinanzierung

Stand: 04.05.2023, 16:02 Uhr

Gleich zwei Mal debattierte der Landtag am Donnerstag über die Situation an den Schulen in NRW. Dabei wurde bei allen Kontroversen klar: Es fehlt an Geld und Lehrkräften.

Von Rainer Striewski