Kommentar: Noch viel zu tun in den Schulen von NRW

Doch davon sind wir leider immer noch weit entfernt. Es ist besser geworden, ohne Frage. Alles andere wäre aber auch ein politischer und organisatorischer Offenbarungseid. Ausreichend ist das alles aber noch nicht.

Pragmatisches Handeln bei Luftfiltern

Gut vorbereitet heißt auch, dass unsere Schulen räumlich an die Pandemie-Bedingungen angepasst sein müssen: mit Luftfiltern, aber auch durch die Sanierung der Gebäude, durch Instandsetzung von Fenstern und Waschräumen zum Beispiel. Auch hier gilt: Es mag besser geworden sein in den vergangenen Monaten, ausreichend ist es noch lange nicht. Gerade bei den Luftfiltern gibt es viel zu viele Debatten an Stellen, an denen eigentlich vor allem pragmatisches Handeln angesagt wäre.