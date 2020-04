Schule - wie geht es weiter in NRW?

Was passiert wann?

Am kommenden Montag (20.04.2020) sollen die weiterführenden Schulen wieder öffnen - zunächst aber nur für das Lehrpersonal. Drei Tage später, am Donnerstag (23.04.2020) geht dann der Unterricht los für Schüler, die unmittelbar vor ihren Abschlussprüfungen stehen - an Gymnasien, Realschulen, Hauptschulen und Berufskollegs. Das betreffe insgesamt 148.000 Schüler der Jahrgangsstufen 10, 12 und 13 von insgesamt 2,5 Millionen Schülern in NRW, sagte Gebauer. Die Teilnahme sei freiwillig. Eine "Rückkehr zum Normalbetrieb " stelle dieser Unterricht aber nicht dar.

Am 4. Mai dürfen dann - vorausgesetzt, die Infektionszahlen lassen das zu - auch Grundschüler der vierten Klasse wieder unterrichtet werden. Damit sollen diese Kinder so gut wie möglich auf den bevorstehenden Wechsel auf eine weiterführende Schule vorbereitet werden.