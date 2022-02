Coronatests an Schulen: Gebauer kritisiert Opposition

Gezielte Desinformation?

Schüler beim Coronatest

Für die Ministerin klang diese wiederholt vorgebrachte Kritik nach eine Kampagne der Opposition. „Gezielt soll hier der Eindruck vermittelt werden“ , die Landesregierung habe minderwertiges Testmaterial bestellt. Das verunsichere Lehrer und Familien und sei unverantwortlich. Wobei, das schränkte die Ministerin ein, sie bislang eben nur den Verdacht einer Kampagne habe.

Gebauer kritisiert auch Lauterbach