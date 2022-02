Corona: Neue Regeln für Schulen in NRW

Trotz Omikron, trotz Corona werde es auch in diesem Jahr an den Schulen in NRW "ordentliche Abschlüsse" geben. Das betonte NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) am Mittwoch: "Wer am Ende eine zentrale Abschlussprüfung ablegt, wird einen vollwertigen Abschluss erhalten."

Erleichterungen beim Zentralabitur

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP)

Coronabedingt wird es aber auch in diesem Jahr wieder einige Änderungen - genauer gesagt: Erleichterungen - für die Abschlussprüfungen geben. So wird für die angehenden Abiturienten vom 1. bis 7. April nur noch Unterricht zur Vorbereitung auf die Prüfungen in den Abiturfächern erteilt. Zudem ist für das Zentralabitur - wie im vergangenen Jahr - eine erweiterte Aufgabenauswahl vorgesehen. Dadurch werde die Auswahl an Themen erhöht, die zum jeweiligen Unterricht passten, so Gebauer.

Entlastung auch für 10. Abschlussklassen