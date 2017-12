Aufstieg und Fall von Hannelore Kraft

WDR: Wie ist die Idee zu dieser Langzeitbeobachtung entstanden?

Sabine Scholt

Sabine Scholt: Entstanden ist die Idee im Sommer 2012 als Hannelore Kraft ungewöhnlich hohe Popularitätswerte hatte. Sie war die beliebteste Politikerin bundesweit, vor Merkel und weit vor Steinbrück. Wir dachten: Wenn wir nun beginnen, können wir sie auf dem Weg ins Kanzleramt begleiten.

WDR: Wie hat Hannelore Kraft ( SPD ) auf Ihre Idee reagiert?

Scholt: Es brauchte schon Überzeugungskraft. Denn sie hat direkt widersprochen, dass sie Kanzlerin werden will. Sie sagte: Das können Sie vergessen, ich will hier in NRW Politik machen, ich gehe hier nicht weg.

WDR: Wann haben Sie gedreht?

Scholt: Wir haben ganz unregelmäßig gedreht, zeigen exklusives, zum Teil noch ungesendetes Material. In Düsseldorf, auf Reisen und auch viel in Berlin. Spannend zu sehen in der Hauptstadt: Ihre Rolle als Präsidentin des Bundesrats und Koordinatorin der dortigen rot-grünen Länder-Mehrheit.

Das war genau die Rolle, die ihr gut gepasst hat: Als starke Ministerpräsidentin in NRW, selbstbewusst gegenüber der Bundesregierung und der Kanzlerin. Das war eine ihrer besten Phasen, die sie sichtlich genossen hat.