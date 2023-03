Vorschlag gegen den Schöffen-Mangel in NRW

Die Zwangsverpflichtung

Gibt es nicht genügend Bewerbungen, dann werden Bürgerinnen und Bürger von ihren Kommunen zwangsverpflichtet. In der letzten Wahlperiode, die 2018 startete, seien so 20 Prozent der Schöffinnen und Schöffen rekrutiert worden. Ein Zufallsgenerator ziehe Personen aus dem Einwohnermelderegister. Die so Gezogenen wüssten nichts von ihrer Vorauswahl und erhielten erst nach vollendeter Wahl Post mit den bereits feststehenden Gerichtsterminen. So schilderte es der Landesvorsitzende der Schöffenvereinigung, Michael Haßdenteufel.