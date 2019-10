Nicht erst seit den Vorfällen in der hessischen Wurstfabrik Wilke sind Schlachthöfe wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Landesregierung hat im Sommer die Situation von Schlachthof-Mitarbeitern untersucht. Nun stellt Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in Düsseldorf die Ergebnisse vor.

Zwischen Juli und September kontrollierten die Behörden nach Angaben des Ministeriums in 30 Schlachtbetrieben die Arbeitsbedingungen. Dabei habe sich ein langfristiger Trend in der Fleischindustrie bestätigt: In Betrieben mit vielen ausländischen Arbeitskräften mit Werkvertrag finden sich häufiger Verstöße gegen das Arbeitsrecht, die Arbeitssicherheit und das Mindestlohngesetz. In den Schlachthöfen werden häufig Osteuropäer beschäftigt.

Mitarbeiter berichtet von katastrophalen Arbeitsbedingungen bei Wilke

Am Mittwoch (16.10.2019) stellt Laumann zudem ein neues Beratungsangebot vor, das Betroffenen helfen soll, ihre Rechte und Ansprüche durchzusetzen.