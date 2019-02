NRW will Videoüberwachung von Schlachthöfen

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser und ihre Amtskollegin Barbara Otte-Kienast (beide CDU) aus Niedersachen wollen den Bundesrat von der Videoüberwachung in Schlachthöfen überzeugen. Am Freitag (15.02.19) stellen sie in Berlin ihre Pläne vor.

Was genau haben NRW und Niedersachsen vor?

Nach mehreren Skandalen in Schlachthöfen wollen die beiden CDU-Ministerinnen, dass in allen Schlachthöfen Überwachungskameras angebracht werden. Die Kameras sollen nicht die kompletten Schlachthöfe im Blick haben, sondern sensible Bereiche wie die Anlieferung der Tiere, die Betäubung und die Tötung. Dort konnte man auf heimlich gemachten Aufnahmen von Tierschützern die größten Grausamkeiten sehen.

Es geht einerseits darum, schlimmen Tierquälereien schneller auf die Spur zu kommen und sie zu dokumentieren. Andererseits, so sagen die Ministerinnen, könnten die Schlachthöfe dokumentieren, dass sie verantwortungsvoll arbeiten und mit der kameragestützten Transparenz Vertrauen herstellen.