Tausende Anträge von Flutopfern für Wiederaufbauhilfe

Wiederaufbaufonds soll helfen

Bund und Länder haben einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 30 Milliarden Euro aufgelegt. Für NRW stehen daraus rund 12,3 Milliarden Euro bereit. Der Rest geht überwiegend in das ebenfalls schwer betroffene Rheinland-Pfalz. In NRW waren und sind rund 180 Städte und Gemeinden von der Hochwasserkatastrophe betroffen.