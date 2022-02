Warum zu wenig Sozialwohnungen gebaut werden

Im vergangenen Jahr sind in Nordrhein-Westfalen gut 5.200 neue Sozialwohnungen für Mieter mit niedrigem Einkommen neu entstanden - etwas weniger als in den Vorjahren. Es ist die bislang schlechteste Jahresbilanz in der bisherigen Amtszeit von Landesbauministerin Ina Scharrenbach (CDU). Es seien „deutlich zu wenig“ neue Sozialwohnungen, räumte sie ein – allerdings sei 2021 mit Corona und Flut ein „Katastrophenjahr“ für NRW gewesen. Es hätten Architekten und Ingenieure gefehlt, die wegen der Flut im Einsatz waren. Baugenehmigungen seien nicht rechtzeitig ausgestellt worden und auch bei der Besetzung der zuständigen Behörden in den Kommunen gebe es Probleme.

Hauptziel der Bauministerin: Bestand erhalten.

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU)

Immerhin, so Scharrenbach, habe die Landeregierung ihr „Hauptziel“ auch im vergangenen Jahr erreicht: Es seien ungefähr so viele neue Sozialwohnungen entstanden, wie auf der anderen Seite aus der - befristeten - Mietpreisbindung herausfielen. Der Bestand an sozial geförderten günstigen Wohnungen blieb also in etwa konstant.

Das reiche aber nicht, um den stetig steigenden Mieten etwas entgegen zu setzen, kritisierte die SPD-Landtagsfraktion postwendend. „Es braucht mehr preisgebundene Wohnungen und nicht ein Verharren auf dem unzureichenden Status Quo“ , sagte der wohnungspolitische Sprecher Andreas Becker, „denn unter der aktuellen Situation auf dem Wohnungsmarkt leiden gerade Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen“ . Statt dessen sinke die die Zahl der preisgebundenen Wohnungen kontinuierlich.

SPD: „Fehlende Ambitionen“

Becker warf der Bauministerin angesichts der neuen Bilanz fehlende Ambitionen bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum vor: Auch bei den neuen preisgebundenen Wohneinheiten in der Amtszeit von Ministerin Scharrenbach sei „ein dauernder Rückgang festzustellen“ . Wurden 2016 noch 9.720 neue Wohneinheiten gefördert, waren es in 2021 rund 25 Prozent weniger. „Ina Scharrenbachs Versuch, diesen Rückgang den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vor Ort in die Schuhe zu schieben, ist der billige Versuch, vom eigenen Versagen abzulenken“ , meint Becker.

Auch das NRW-Aktionsbündnis „Wir wollen wohnen!“ kritisierte den drastischen Rückgang bei den vom Land geförderten Mietwohnungen. Und rechnet vor: Allein, um den derzeitigen Stand zu halten, wären mehr als 17.000 neue geförderte Wohnungen notwendig. Auch seien große Teile der Fördergelder nicht abgerufen worden. Dem Bündnis zufolge blieben bislang rund 540 Millionen Euro ungenutzt. Es brauche eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft. Pro Jahr müssten 100.000 neue Wohnungen gebaut werden, 25.000 davon mietpreisgebunden.

Hohe Grundstückspreise schrecken soziale Bauherren ab

Der Deutsche Gewerkschaftsbund NRW erklärte, durch den schleppenden Neubau werde die Situation auf dem NRW-Wohnungsmarkt „immer dramatischer“ . Bezahlbarer Wohnraum werde zunehmend zur Mangelware, sagte die Vorsitzende Anja Weber. „Hier versagt Politik auf ganzer Linie.“ Dass die Fördermittel so zaghaft abgefragt werden, liege daran, dass diejenigen, die preiswertes Wohnen ermöglichen wollen, oft „die horrenden Grundstückspreise nicht bezahlen können, da sie an die Meistbietenden vergeben werden“.

Doch Bauministerin Scharrenbach sieht das anders: Nach ihrer Rechnung werden insgesamt nur gut 50.000 neue Wohnungen pro Jahr in NRW gebraucht – sozial geförderte und frei finanzierte.

„Bauflation“ verschärft die Lage weiter

Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW wies am Donnerstag auf die exorbitant gestiegenen Preise bei Baumaterialien wie Holz und Stahl hin. Diese "Bauflation" gefährde den Wohnungsbau, sagte GdW-Präsident Axel Gedaschko. Bauherren hätten es mit einem "massiven Handwerkermangel" zu tun – was die Einhaltung der Vorgaben auch beim sozialen Wohnungsbau schwierig mache. Der massive Anstieg der Baukosten treffe vor allem sozial orientierte Vermieter und Investoren, die die Preissteigerungen nicht ohne Weiteres an ihre Mieter weitergeben könnten.

Über dieses Thema berichteten wir am 10.2.2022 im WDR 5 Westblick.