Bürgschaft für Schalke? Laschet verweist auf Vertraulichkeit

In normalen Zeiten wäre eine Landesbürgschaft wohl nur eine Randnotiz. Doch in diesen Tagen erhitzt sie die Gemüter. Denn bis zu seinem Rücktritt am Dienstag (30.06.2020) wurde der Verein von Clemens Tönnies geführt. Seine Firma ist für den größten Corona-Ausbruch in ganz Deutschland verantwortlich - inklusive Einschränkungen für Hunderttausende Menschen in Westfalen. Zwar hat Schalke 04 damit nichts zu tun. In der Diskussion schwingt all das aber mit.