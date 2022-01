Sauerlandlinie A45: So geht es weiter mit dem Brücken-Neubau

Für Berufstätige, die mit dem Auto fahren, für die Wirtschaft am Ort und für alle, die an einer betroffenen Straße wohnen, ist die Sperrung der Rahmedetalbrücke auf der Sauerlandlinie A45 bei Lüdenscheid mit erheblichem Stress verbunden. Im Verkehrs-Ausschuss des Landtags wurden die Abgeordneten am Mittwoch informiert, wie diese Betroffenen entlastet werden können. Zudem wurde der Stand der Dinge referiert sowie mit welcher zeitlichen Perspektiven ein Neubau möglich ist.

Seit dem 7. Januar steht die Hiobsbotschaft fest, dass die gesperrte Rahmedetalbrücke noch nicht einmal für den Pkw-Verkehr ertüchtigt werden kann. Abriss und Neubau müssen nun schnellstmöglich vorangetrieben werden. Aktuell ist ein Großteil des Fernverkehrs gezwungen, durch Lüdenscheid zu fahren.

Die Entlastungen für die Betroffenen rund um Lüdenscheid

NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) zählte mehrere Maßnahmen auf: Der Verkehrsfluss sei durch neue Ampelschaltungen und zusätzliche Ampeln so gut wie möglich optimiert worden. Baustellen in Lüdenscheid seien, wenn möglich, abgebaut oder Bauarbeiten verschoben worden. Die Betreiber von Navigations-Geräten seien gebeten worden, die Umleitungen zu berücksichtigen.

Inwieweit Güterverkehr auf die Schiene verlagert werden kann, sei in der Prüfung. Gleiches gelte für eine Verbesserung des Personenverkehrs mit der Bahn. Auf Anregung des Ausschusses versicherte Brandes, die Prüfung eines Schnellbusses mit auf die Liste zu nehmen, auch wenn sie selbst skeptisch sei, dass das hilfreich ist.

Um den Autobahn-Verkehr frühzeitig umzulenken, wurde angeregt, dass die Fernziele Dortmund beziehungsweise Frankfurt am Main an den Autobahn-Kreuzen Olpe und Frankfurter Kreuz durchgestrichen werden. Darüber werde die zuständige Autobahn GmbH im Verlauf des Tages noch entscheiden und es dann auch schnell umsetzen können, sagte die Direktorin der Niederlassung Westfalen, Elfriede Sauerwein-Braksiek.