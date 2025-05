Um den Bau zu beschleunigen setzt der Landesbetrieb Straßen-NRW neben funktionaler Ausschreibung vermehrt auch auf Schnellbauweisen. Dabei werden vorgefertigte Bauteile verwendet, die bei der Montage vor Ort Zeit sparen sollen. "Damit reduzieren wir die Auswirkungen für den Verkehr und können Strecken schneller wieder frei geben" , erklärt Petra Beckefeld von Straßen-NRW.

Neubau von drei Brücken in neun Monaten

"Das ist genau die Basis, die wir brauchen, um solche Brücken umzusetzen" , betont auch Andreas Huppertz von der Firma Nesseler-Bau in Aachen. Seine Firma hat eine Brücke für die Norfer Straße in Neuss bereits im Werk vorproduziert. "Das heißt, wir haben die Einzelteile, aus der die Brücke besteht, so fertig zur Baustelle und nur noch in ihre Position gebracht, sodass wir die Brücke deutlich schneller fertigstellen konnten" , so Huppertz.

Deutliche Verkürzung der Bauzeit

Statt nur neun Monate hätte der Brückenbau in Neuss früher bis zu drei Jahre gedauert, erläutert Stephan Huth von Straßen-NRW. Dabei wäre klar gewesen: "Das können wir den Anwohnerinnen und Anwohnern und auch den Verkehrsteilnehmern nicht antun" , so Huth. Mit der "funktionalen Ausschreibung" wurde so den ausführenden Firmen die Möglichkeit gegeben, innovativ und damit schneller zu bauen.

Recruiting gegen Fachkräftemangel

Um die Ziele der "Sanierungsoffensive" zu erreichen, hat das Land zudem seine Rekrutierungsanstrengungen verstärkt. Seit 2021 konnten nach Angaben des Landesbetriebs Straßen-NRW über 1.000 neue Beschäftigte gewonnen werden, darunter etwa Fachkräfte aus Spanien. Kooperationen mit Universitäten wie Valencia sollen dazu beitragen, die begehrten Arbeitskräfte zu gewinnen.

Opposition hat Zweifel an Umsetzung

Die SPD im Düsseldorfer Landtag ist hingegen skeptisch, dass all diese Maßnahmen ausreichen, um die Sanierungsoffensive 2033 abschließen zu können.

"Dieser immense Sanierungsstau müsste zur Chefsache gemacht werden" , meint Gordan Dudas, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Er fordert eine eigene Stabsstelle im Verkehrsministerium, die sich ausschließlich um die Sanierung kümmert. "Wir haben einen jahrzehntelangen Stau. Da müssen Brücken, Straßen und Tunnel erneuert werden - und wir dürfen keine Zeit mehr verlieren."

Über dieses Thema berichten wir am Mittwoch (07.05.) auch in der WDR 5-Sendung Westblick ab 17.04 Uhr sowie in der Aktuellen Stunde im WDR Fernsehen.