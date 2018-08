Folter-Vorwürfe setzen Stamp unter Druck

Die unrechtmäßige Abschiebung des als Gefährder eingestuften Sami A. beschäftigt weiter die NRW -Politik. In einem Brief an Flüchtlingsminister Joachim Stamp ( FDP ) erhebt seine Anwältin nun schwere Vorwürfe unter anderem gegen die tunesischen Behörden.

So habe Sami A. nach seiner Ankunft in Tunesien nichts zu essen und zu trinken erhalten. Zudem wäre er stundenlang gefesselt und durch Schläge auf den Nacken am Einschlafen gehindert worden. Diese Behandlung wäre gemäß der Menschenrechtskonvention als Folter einzustufen, so die Anwältin in dem Schreiben.