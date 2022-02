FitforDemocracy: Junge Medienscouts treffen Ministerpräsident Wüst

Antonia ist Medienscout am Theodor-Fliedner Gymnasium in Düsseldorf. Die Achtklässlerin klärt dort andere Schüler über Gefahren im Netz auf. Beispielsweise sei bei Fakenews oft nicht gleich die ganze Nachricht falsch, aber der Kontext, sagte Antonia in der Runde mit NRW -Ministerpräsident Wüst. Dadurch hätten sie eine "manipulierende Wirkung auf viele Leute" .

Laurenz geht schon in die Stufe 12 des Gymnasiums und pflichtet ihr bei. Auch er wurde von der Landesanstalt für Medien zum Medienscout ausgebildet und erklärt heute, was er den anderen Schülern zum Beispiel beibringt: " Zum einen, wie man Informationen auf Fakten überprüft und zum anderen, ob eine Internetseite als vertrauenswürdig gesehen werden kann."

Meinung machen mit Fakenews

Der "Safer Internet Day" läuft in diesem Jahr unter dem Motto "#FitForDemocracy". Bundesweit gibt es Aktionen und Infos zu Themen wie Hass im Netz, Fakenews, aber auch politische Teilhabe. Ministerpräsident Wüst sprach den beiden Medienscouts deshalb seinen Dank aus, stellvertretend für alle. Denn mittlerweile gibt es die jugendlichen Internetexperten an landesweit rund 1.000 Schulen.

Ministerpräsident trifft Medienscouts

Es gehe darum herauszufinden, ob Menschen mit Falschinformationen gezielt versuchen, Meinung zu machen, sagte Wüst. Auch der Direktor der Landesanstalt für Medien, Tobias Schmid, lobte die Medienscouts. "Fakenews und Hass sind superwichtige Themen", sagte er. Besonders gut sei, dass Schüler sich die Problematik dahinter selber erarbeiten.

Sicherere Online-Plattform für Jugendliche?

Zum "Safer Internet Day" hat die EU-Initiative "klicksafe" eine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben. Demnach ist es 96 Prozent der befragten 14- bis 24-Jährigen wichtig, in einer Demokratie zu leben. Knapp 70 Prozent finden allerdings, dass Falschinformationen die Demokratie gefährden. Und 88 Prozent sind solche Fakenews schonmal aufgefallen.

Umso wichtiger also, dass schon Kinder und Jugendliche den skeptischen Blick auf´s Netz verinnerlichen. Die Medienscouts helfen dabei und haben auch Ideen, was man noch besser machten könnte. Antonia zum Beispiel schlug beim Treffen in Düsseldorf vor, dass die Politik sichere Online-Plattformen für Jugendliche schaffen sollte, auf denen sie auch zu politischen Themen diskutieren können.

NRW-Ministerpräsident Wüst fand die Idee gut, einen solchen geschützen Raum zu schaffen. Man müsse schauen, ob es da zum Beispiel bei der Landesansalt für Medien Möglichkeiten gebe, sagte er.