Neue Kommission für den Islamunterricht in NRW

Zu Diskussionen dürfte die Teilnahme der DITIB führen. Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion wird immer wieder für zuviel Nähe zur türkischen Regierung kritisiert. Gebauer sagte auf Nachfrage, die Teilnahme der DITIB könne bei Vertragsverstößen auch beendet werden, im Besetzungsverfahren habe sie jedoch alle Voraussetzungen erfüllt.

Die Freidemokratin hofft jetzt eher auf das Positive in diesem formalen Schritt. Der Islamunterricht in NRW - so zeige die Praxis an den Schulen - führe zu einem besseren interreligiösen Dialog, so Gebauer.

Stand: 17.05.2021, 15:31