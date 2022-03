Wie das CDU-Debakel an der Saar auf NRW ausstrahlt

Politologe: Kein Rückenwind durch Bundes-CDU

"Kein Rückenwind von der Bundesebene" habe es für die CDU an der Saar gegeben, sagte der Politologe Thorsten Faas im Tagesschau-Interview. Solche Debatten könnten sich jetzt verselbstständigen. In der Wahlanalyse von Infratest dimap wurde auch deutlich, dass der neue CDU -Chef Friedrich Merz mit 38 Prozent bei den Zustimmungswerten deutlich hinter Kanzler Olaf Scholz ( SPD ) und führenden Grünen-Politikern liegt (alle über 50 Prozent).

Ein erfahrener CDU -Landespolitiker aus NRW sagte am Montag dem WDR: "Die Wahl an der Saar wurde von der Bundespartei schon vor einigen Wochen abgeschrieben. Die Binnenwirkung eines solchen Verhaltens ist fatal." Was sei nicht alles versprochen worden, als Merz Parteichef geworden sei. Der enttäuschte Christdemokrat weiter: "Merz' Auftakt ist jetzt die erste Abwahl eines Ministerpräsidenten seit 2017."

Das Saarland ist nicht NRW - trotzdem ähnelt sich manches

Das Saarland ist nicht NRW - allein der Blick auf die Einwohnerzahlen zeigt das. Aber die Wahlkampfthemen Energiepreise und Strukturwandel in Krisenzeiten dürften in NRW dieselben sein. Umfragen sagen in Nordrhein-Westfalen bisher ein offenes, knappes Rennen voraus. Mit einer absoluten Mehrheit wie in Saarbrücken ist in Düsseldorf nicht zu rechnen.