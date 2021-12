Rückblick: Ein historisches politisches Jahr in NRW

Dass er seinen Stuhl in Düsseldorf räumen wird, davon war Laschet spätestens im April ausgegangen, nachdem er den Unions-Wettkampf gegen CSU-Chef Söder gewann und Kanzlerkandidat wurde. Aber dass er am Ende des Jahres auf einem schnöden Abgeordnetensitz in Berlin hockt und sich als neuer Außenpolitiker einer Oppositionsfraktion profilieren muss? Das hatte Laschet sicher nicht auf dem Schirm.

Der Ministerpräsident mit unbekannter Machtfülle

In einem Jahr, wo auf dem Amt des Ministerpräsidenten wegen der Corona-Notlage noch nie soviel Entscheidungsmacht lastete, stürzt der Amtsinhaber ab, wie selten jemand in der Geschichte des Landes NRW.