Machtmissbrauchs-Vorwürfe im Leistungssport: "Du bist nichts!"

Die Eltern der beiden Mädchen wendeten sich 2024 an Mia und Tobit. Es wurden Gespräche mit dem Vorstand des Vereins vereinbart – bei denen der beschuldigte Cheftrainer direkt mit am Tisch saß, genau wie der Vorstandsvorsitzende des NRW -Ruderverbandes, Wilhelm Hummels.

Wilhelm Hummels, Vorsitzender NRW-Ruderverband

Der verteidigt den Trainer bis heute und erklärt im Interview: „ Dass der Trainer ab und zu mal etwas lauter war, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist ganz klar die Stoßrichtung, den Trainer auszutauschen. Das war die Intention der Eltern. “ Aus Hummels Sicht scheint klar: Ehrgeizige Eltern beschuldigen den Trainer, weil der ihre Tochter für untalentiert hält. Er betont, Trainer müssten vor falschen Beschuldigungen geschützt werden.

Vereinsvorstand stellt sich hinter den Cheftrainer

„ Da wurde nichts geklärt, da wurden Androhungen gemacht “, beschreibt Tobit die Gespräche. Auf die Eltern soll Druck gemacht worden sein, die Vorwürfe zurückzunehmen. Auch der Vereinsvorstand stellte sich auf die Seite des Cheftrainers.

Doch im Verein kommt danach etwas in Bewegung. Im Laufe des Jahres 2024 gehen weitere Meldungen von Sportlerinnen und Sportlern bei Mia und Tobit ein, insgesamt 12 Beschwerden. Viele dieser Schilderungen sind Westpol und der Sportschau von Betroffenen bestätigt worden.

Darunter ist ein besonders schwerwiegender Vorwurf: Auf der Fahrt zu einem Wettkampf im Herbst 2020 soll der Cheftrainer einmal die Hand gegen einen minderjährigen Athleten erhoben haben. Er soll ihm vom Fahrersitz aus mit dem ausgestreckten Arm vor die Brust geschlagen haben, so „ dass wir uns in der letzten Reihe hinter die Sitze geduckt haben “, erinnert sich Tobit.

Dabei soll der Cheftrainer wieder gebrüllt haben: „ Du bist nichts! “ Der Anlass: Der Steuermann soll eine Bemerkung über den bevorstehenden Wettkampf gemacht haben, die dem Trainer nicht gefallen habe. Ein weiterer Sportler, der dabei war, versichert ebenfalls, dass es so abgelaufen sei. Auch der Betroffene hat im Gespräch mit dem WDR den Vorfall bestätigt. Er hat ihn aber weniger bedrohlich in Erinnerung. Von einem richtigen Schlag will er nicht sprechen.

Die Anwälte des Cheftrainers teilen dazu mit: „ Die Situation hat so nicht stattgefunden. Unser Mandant hat noch nie eine Athletin oder einen Athleten geschlagen und mit ‚Du bist nichts‘ beschimpft. “

" Wenn das so war, dann waren das ganz klar Übergriffe "

Mia und Tobit schalten damals den Landessportbund NRW ( LSB ) und den Stadtsportbund Münster ein und leiten die Vorwürfe anonymisiert weiter. Das Schutzkonzept des Vereins sieht zwar vor, den Vorstand zu informieren. Doch zu dem haben die beiden inzwischen kein Vertrauen mehr.

Martin Wonik, Landessportbund NRW

„ Die Vorwürfe haben alle ungefähr das gleiche Verhalten geschildert “, sagt Martin Wonik vom LSB , „ wenn das so war, dann waren das ganz klar Übergriffe. Und dann war es auch Machtmissbrauch. “ Der Stadtsportbund Münster bestätigt, dass einer seiner Mitarbeiter über die Fälle ebenfalls informiert war. Er habe damals sogar die Gefahr einer „ strukturellen Kindeswohlgefährdung “ nicht ausschließen können.

Der LSB , in dem alle Sportverbände im Land organisiert sind, macht Druck auf den NRW -Ruderverband. Dem Verein empfiehlt der LSB in einem Schreiben, „ arbeitsrechtliche Konsequenzen “ in Betracht zu ziehen. Sollte nicht gehandelt werden, drohe eine Streichung von Fördergeldern.

„ Wir wurden als Bedrohung wahrgenommen “

Der Verein reagiert. Er entlässt allerdings nicht den Trainer, sondern Mia und Tobit von ihrem Amt als Ansprechpersonen. Außerdem bekommen die beiden Post vom persönlichen Rechtsanwalt des Cheftrainers. Der beklagt, sie hätten die Meldungen über den Trainer nicht weitergeben dürfen. Der Anwalt ist ausgerechnet der Justitiar des Deutschen Ruderverbandes.

Mia und Tobit, frühere Leistungssportler, Rudern

„ Wir wurden als Bedrohung wahrgenommen “, sagt Mia zu ihrem Rauswurf. Was sie besonders schmerzt: Sie mussten die Meldungen der Sportlerinnen und Sportler, die sich ihnen anvertraut hatten, an ihren Nachfolger übergeben. Die Betroffenen forderten als Reaktion, ihre Beschwerdebögen löschen zu lassen. Doch der Vereinsvorstand erfuhr trotzdem, wer genau Vorwürfe gemeldet hatte.

Verein sieht Vorwürfe als erledigt an

Der Ruderverein behauptete kurz danach in einem Schreiben an den Landessportbund aus dem Sommer 2024: „ Abschließend bleibt für uns festzustellen, dass sämtliche Vorwürfe gegen Herrn Kortmann, (…) geklärt werden konnten, oder im Nachhinein durch die meldenden Personen (…) mit Bitte um Löschung zurückgezogen wurden. “

Eine inhaltliche Befassung mit den Fällen sei damit nicht mehr erwünscht. Für den Cheftrainer habe man eine sportpsychologische Coachingmaßnahme vereinbart. Außerdem solle das Schutzkonzept so überarbeitet werden, dass in Zukunft „ der notwendige Schutz der Trainer*innen (…) stärker fokussiert “ werde.

Die Darstellung des Vereins macht sich auch der NRW -Ruderverband zu eigen. „ Die Meldungen sind zurückgenommen worden “, sagt der Verbandsvorsitzende Hummels, „ es steht den Betroffenen frei, die Vorwürfe zur Prüfung zu übergeben. Solange die Vorwürfe nicht wieder auf dem Tisch liegen, sind sie für mich nicht existent. “

„ Das ist ein einfacher Weg, zu sagen, wir müssen gar nichts machen, weil es gibt ja gar kein Problem. Aber das ist falsch “, kritisiert Mia. Und auch Martin Wonik vom LSB findet die Sichtweise des Ruderverbands einseitig: „ Wir brauchen keine Trainer-Schutzkonzepte, sondern wir brauchen Schutzkonzepte für Kinder und jugendliche Athleten und Athletinnen. Von daher muss man vielleicht den Fokus ein bisschen anders setzen als Verband. “

Fördermittel vom Land für Ruderstützpunkt in Münster erstmal gestoppt

Der LSB hatte auch die NRW -Staatskanzlei über die Vorwürfe informiert. Die ist für die finanzielle Förderung der Landesleistungsstützpunkte wie in Münster zuständig. Dort gab man sich 2024 zunächst mit den Erklärungen des Vereins und des Ruderverbands zufrieden. Jetzt, nach Anfrage des WDR , wurden die Landesmittel für den Ruderstützpunkt Münster erstmal gestoppt, bis zur Aufklärung der Vorwürfe. Der Verein hat damit inzwischen eine Anwaltskanzlei beauftragt.

Mia und Tobit hoffen, dass die Vorwürfe endlich ernst genommen werden. Mia sagt rückblickend: „ Ich glaube, wir haben nie zu viel verlangt. Wir wollten nur, dass Sportlern zugehört wird. “

Über dieses Thema berichtet am Sonntag, 18.05.2025, ab 19:30 Uhr auch das Magazin Westpol im WDR-Fernsehen.