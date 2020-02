Röttgen bewirbt sich um CDU-Vorsitz

Es geht um die "Stabilität Deutschlands"

"Die Lage ist so ernst, dass es um die Zukunft der CDU geht und darum, was sie für die Stabilität Deutschlands bedeutet" , schrieb Röttgen laut "Rheinischer Post" an die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Dies wolle er in einem offenen Prozess in die Partei einbringen.

