Rockerszene in NRW schrumpft

Clubs erweitern ihre Gebietsansprüche

Gestiegen sei allerdings die Zahl der Ortsgruppen von 89 auf 98 sogenannte Chapter und Charter. Die Bandidos haben danach sieben Chapter mehr und die Hells Angels drei zusätzliche Charter bekommen. Das LKA sieht darin eine Ausweitung der Gebietsansprüche dieser Clubs.

Erst am Dienstag hatte die Polizei eine größere Razzia gegen führende Rocker der Bandidos unternommen. Sie sollen sich in Hagen und anderen Städten einen blutigen Machtkampf mit den Freeway Riders liefern. 240 Polizisten waren im Einsatz, sechs Männer im Alter von 36 bis 56 Jahren wurden festgenommen. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.