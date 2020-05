Prüfungsstress: Lehrer mit Risiko sollen Abi abnehmen

Für die meisten Abiturienten sind die mündlichen Prüfungen ein Stresstest. In diesem Jahr könnten sie auch für viele Lehrkräfte in NRW zu einer Stressprobe werden - für Lehrer aus Corona-Risikogruppen, ältere Lehrkräfte sowie schwangere und stillende Lehrerinnen. Denn in einem Erlass hat das Schulministerium in der vergangenen Woche (11.05.2020) verfügt, dass auch sie bei den mündlichen Prüfungen vor Ort sein müssen.

Konkret steht in dem Erlass: " Alle Lehrkräfte aus der Risikogruppe, d.h. Lehrer und Lehrerinnen mit Vorerkrankungen und Lehrer und Lehrerinnen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sowie schwangere und stillende Lehrerinnen sind verpflichtet, an Verfahren zur Abnahme mündlicher Prüfungen teilzunehmen ."