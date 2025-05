" Was wir heute erleben müssen, haben wir uns lange nicht vorstellen können ", sagte Alexander Sperling, Geschäftsführer des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe. " Antisemitismus ist für uns Alltag ", so Sperling. Und weiter:

"Unbeschwertes jüdisches Leben ist fast nur noch in geschützten Räumen möglich". Alexander Sperling

Beleidigungen, Bedrohungen, Gewalt

18 körperliche Angriffe wurden gezählt, ein Fall extremer Gewalt, 22 Bedrohungen, fünf Diskriminierungen und 549 Fälle von verletzendem Verhalten. Jeder fünfte Fall wurde bei der Polizei angezeigt. Die RIAS registriert auch Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze.

Viele der Beleidigungen, Bedrohungen und Diskriminierungen, um die es im Bericht geht, erleben Jüdinnen und Juden im öffentlichen Raum: Auf der Straße, in Verkehrsmitteln, in Schulen und Universitäten, an Gedenkorten für den Holocaust.

"Angriff auf die Grundwerte"

Der erneute enorme Anstieg antisemitischer Vorfälle mache deutlich, " dass wir entschieden gegen Anfeindungen und Übergriffe gegen Jüdinnen und Juden vorgehen müssen ", sagte Josefine Paul, grüne Ministerin für Integration. " Antisemitismus ist ein Angriff auf die Grundwerte unserer Demokratie ".

