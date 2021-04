Landesregierung verhandelt Pakt für das Rheinische Revier

Auch in mehreren Kommunen vor Ort könnte dieser Ablauf für Unmut sorgen: Erst im Februar hatte sich die „Bürgermeisterkonferenz der Tagebauanrainer und Kraftwerksstandorte" in einem Brandbrief an das Wirtschaftsministerium heftig über "bürokratische Bevormundung in der eigenen Planungshoheit" beschwert. Die 19 Anreinerkommunen hatten sich vor zwei Jahren zusammengeschlossen, weil sie sich in der Zukunftsagentur - dem Gremium, das nun maßgeblich über den Förderzugang mit entscheidet - nicht ausreichend berücksichtigt und beteiligt fühlten.

Transparenz-Versprechen und Geheimniskrämerei