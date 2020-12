Wolfsbrigade 44: Durchsuchungen auch in NRW

Im Zuge des Verbots der Neonazi-Gruppe "Wolfsbrigade 44" hat die Polizei auch in Nordrhein-Westfalen drei Objekte durchsucht. Zeitgleich mit Durchsuchungen in deren Bundesländern ging die Polizei mit zehn Beamten in Winterberg und in Medebach vor.

Dabei wurden Mobiltelefone und andere IT-Asservate beschlagnahmt, wie Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag erklärte. Darüber hinaus wurden offenbar auch Drogen gefunden.

"Eindeutig rechtsextremistisch"

Nach Erkenntnissen der Ermittler besteht die Gruppe, die sich auch "Sturmbrigade 44" nennt, aus elf Personen. Zwei von ihnen leben in NRW, darunter der Vizepräsident und der Schatzmeister "dieser Einrichtung", so Reul.

Das von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CDU) ausgesprochene Verbot des Vereins wird damit begründet, dass sich die Vereinszwecke gegen die verfassungsgemäße Ordnung der Bundesrepublik und gegen die Völkerverständigung richteten und dass sie gegen Strafgesetze verstoßen.

"Judenrepublik" Deutschland

"Die Mitglieder tragen ihre nationalsozialistische Gesinnung offen zur Schau, sie sind waffenaffin und schrecken auch vor Gewaltanwendung nicht zurück", so Reul. Sie verherrlichten Führungspersonen der NSDAP, nutzten Texte, Symble und Lieder aus der Nazizeit. Insgesamt, so Reul, zielten sie auf Verhältnisse ab, wie sie zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland herrschten.

Die Verachtung gegenüber dem demokratischen Staat zeige sich darin, dass der Verein in seinen Statuten die Bundesrepublik als "Judenrepublik" tituliere."

Im Netz extrem radikalisiert

Es handele sich zwar um nur wenige Personen, diese seien aber extrem radikalisiert, sagte Reul. Die Radikalisierung sei auch in diesem Fall offenbar über die sozialen Medien erfolgt. "Es besteht immer die Gefahr, dass diese Leute ihre virtuelle Welt verlassen und ihre Ideologie in die Praxis umsetzen".

Das aktuelle Verbot ist das vierte in deisem Jahr nach den Gruppen "Combat 18" und "Nordadler" und der Reichsbürgervereinigung "Geeinte deutsche Völker und Stämme"